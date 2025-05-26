Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı! Konya'da, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi 20 yaşındaki S.A.'yı otomobilinde bayıltana kadar dövüp, ardından götürdüğü evinde saatlerce şiddet uygulayan 25 yaşındaki Hüseyin S. ile ona yardım ettiği öne sürülen akrabası Bayram T. için savcı, 17'şer yıl hapis cezası talep etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.05.2025 - 13:39 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:39 facebook

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