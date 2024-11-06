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        Trenle gittiği şehirlerde dilencilik yaparken yakalandı

        İSTANBUL'dan trenle yola çıkıp gittiği şehirlerde dilencilik yapan ve üzerinden bir miktar avro ve dolar ile 13 bin 600 TL çıkan Himmet M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:11 Güncelleme: 06.11.2024 - 13:15
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        Trenle gittiği şehirlerde dilencilik yaparken yakalandı
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        İSTANBUL'dan trenle yola çıkıp gittiği şehirlerde dilencilik yapan ve üzerinden bir miktar avro ve dolar ile 13 bin 600 TL çıkan Himmet M. (37), Konya'da yakalandı. Topladığı paralara el konulan Himmet M.'ye 977 lira ceza kesildi.

        Meram Belediyesi Zabıta ekipleri, dün Konya Garı çevresinde bir kişinin dilencilik yaptığı bilgisini aldı. İhbar üzerine adrese giden zabıta ekipleri, Himmet M.'yi dilencilik yaparken yakaladı. Himmet M.'nin üst aramasında bir miktar avro ve dolar ile 13 bin 600 TL bulundu. Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı Himmet M.'nin, İstanbul'dan yüksek hızlı trenle yola çıkıp, güzergahtaki şehirlerde dilencilik yaptığı ve daha önce de aynı suçtan yakalandığı belirlendi. Muhacir Pazarı Zabıta Karakolu'na götürülen Himmet M.'nin paralarına el konulurken, Kabahatler Kanunu'na göre 977 lira ceza kesildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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