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        Seyyar çaycı ve müşterisi, silahlı saldırıda yaralandı

        KONYA'da seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan ve müşterisi İbrahim Erşahin, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin silahlı saldırısında bacaklarından yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:45
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        Seyyar çaycı ve müşterisi, silahlı saldırıda yaralandı
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        KONYA’da seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan ve müşterisi İbrahim Erşahin, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin silahlı saldırısında bacaklarından yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Pıslı Sokak’ta meydana geldi. Seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan, müşterisi İbrahim Erşahin ile çay içip sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen kişi, tabancayla ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Pehlivan ve Erşahin kanlar içinde kalırken, saldırgan ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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