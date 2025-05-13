Şarampole devrilen traktörün sürücüsü Şükrü öldü

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Dereler mevkisinde meydana geldi. Şükrü Gürbüz’ün kontrolünü yitirdiği 42 ZG 173 plakalı traktör, şarampole devrildi. Gürbüz traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan Şükrü Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz'ün cansız bedeni otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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