Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Konya'da, Hazreti Mevlana 751. Vuslat Yıl Dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Konya'da, Hazreti Mevlana 751. Vuslat Yıl Dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ardından da sanatçı Ahmet Özhan'ın tasavvuf müziği konseriyle sürdü.
Programda, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Mesnevi sohbeti gerçekleştirdi.
Program, Sema Ayin-i Şerifi ile sona erdi.
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