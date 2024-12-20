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        Konya'da Meslek Eğitimi ve İstihdam semineri düzenlendi

        Konya'da Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) Meram tarafından, özel gereksinimli bireylere yönelik Meslek Eğitimi ve İstihdam semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:59 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:59
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        Konya'da Meslek Eğitimi ve İstihdam semineri düzenlendi
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        Konya'da Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD) Meram tarafından, özel gereksinimli bireylere yönelik Meslek Eğitimi ve İstihdam semineri gerçekleştirildi.

        Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necdet Karasu, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerde, özel gereksinimli bireylerin istihdam noktasında güçlü yönlerinin keşfedilmesi ve topluma kazandırılmaları gerektiğini söyledi.

        Bu bireyler, yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporuyla durumlarını belgeleyerek İŞKUR'a kayıt yaptırabileceklerini anlatan Karusu, "Bu raporda tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az yüzde 40'ından yoksun oldukları belirtilmelidir." dedi.

        Seminere özel bireylerin aileleri, üniversitelerin özel eğitim bölümü öğrencileri ve akademisyenler katıldı.

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