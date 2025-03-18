Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya Şehitliği'ndeki Şehitler Anıtı'na Valilik, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Konya Şehit Aileleri Derneği çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Konya Valisi İbrahim Akın, şeref defterini imzaladı.

Akın, deftere şunları yazdı:

"Çanakkale Zaferi, Türk milletinin azim ve kararlılığının en büyük tezahürlerinden biridir. Tarihin en görkemli başarıları arasında yer almaktadır. Bu destansı zafer, yalnızca Kurtuluş Savaşı'nın öncüsü olmakla kalmamış aynı zamanda küresel güç dengelerini de değiştiren bir dönüm noktası olmuştur. Aziz şehitlerimizin kanından rengini alan, yüreklerinin aydınlığıyla parlayan ay yıldızlı bayrağımız şafaklar gibi ilelebet dalgalanacaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferi kahraman bir milletin varlığını tüm dünyaya ispat ettiği eşi benzeri olmayan bir inancın, milli duyguların ve cesaretin timsalidir. "

Protokol üyeleri, şehit aileleri ve öğrenciler şehit mezarlarına karanfil bıraktılar, Kur'an'ı Kerim okundu.

Mevlana Kültür Merkezi'nde devam eden programda ise şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, öğrenciler ve öğretmenler tarafından oluşturulan oratoryo gösterimiyle sona erdi.

- Aksaray

Aksaray Şehitliği'nde çelenk koyma ve şehitleri anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende valilik, belediye, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Aksaray Şehit Aileleri Derneği anıta çelenk sundu.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şeref defterini imzaladı.

Şehitler için saygı atışı yapılarak öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.