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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:48 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:48
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Konya Şehitliği'ndeki Şehitler Anıtı'na Valilik, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Konya Şehit Aileleri Derneği çelenkleri sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Konya Valisi İbrahim Akın, şeref defterini imzaladı.

        Akın, deftere şunları yazdı:

        "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin azim ve kararlılığının en büyük tezahürlerinden biridir. Tarihin en görkemli başarıları arasında yer almaktadır. Bu destansı zafer, yalnızca Kurtuluş Savaşı'nın öncüsü olmakla kalmamış aynı zamanda küresel güç dengelerini de değiştiren bir dönüm noktası olmuştur. Aziz şehitlerimizin kanından rengini alan, yüreklerinin aydınlığıyla parlayan ay yıldızlı bayrağımız şafaklar gibi ilelebet dalgalanacaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferi kahraman bir milletin varlığını tüm dünyaya ispat ettiği eşi benzeri olmayan bir inancın, milli duyguların ve cesaretin timsalidir. "

        Protokol üyeleri, şehit aileleri ve öğrenciler şehit mezarlarına karanfil bıraktılar, Kur'an'ı Kerim okundu.

        Mevlana Kültür Merkezi'nde devam eden programda ise şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, öğrenciler ve öğretmenler tarafından oluşturulan oratoryo gösterimiyle sona erdi.

        - Aksaray

        Aksaray Şehitliği'nde çelenk koyma ve şehitleri anma programı düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende valilik, belediye, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Aksaray Şehit Aileleri Derneği anıta çelenk sundu.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şeref defterini imzaladı.

        Şehitler için saygı atışı yapılarak öğrenciler tarafından şiirler okundu.

        Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

        - Afyonkarahisar

        Kocatepe Mezarlığı'ndaki törende Hava Şehitliği Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

        Saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Piyade Üsteğmen Ömer Peker, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Programda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da konuşma gerçekleştirdi.

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, törende şehitlik özel defterini imzaladı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua sonrası şehitliklere karanfil bırakıldı.

        Programa Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda devam edildi.

        - Karaman

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve protokol üyeleri, Karaman Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Karaman Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti.

        Daha sonra Garnizon Şehitliği'nde saygı atışı yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Şehit mezarları ziyaret eden Vali Çiçekli, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Program, Piri Reis Kültür Merkezi'nde İrfan Ataseven Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriyle son buldu.

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