Karapınar'dan kısa kısa

Karapınar ilçesinde "İftarda Konuşalım" programıyla öğrenciler, eğitimciler ve uzman konuklar bir araya geldi.

Sonkaya, iftar programlarının birleştirme ve kaynaştırma gücü olduğunu, öğrencilere dayanışma kültürünü aşıladığını kaydetti.

Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu, öğrenci, öğretmen, veli ve protokol üyeleri iftar programında bir araya geldi.

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