Karapınar'dan kısa kısa
Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu, öğrenci, öğretmen, veli ve protokol üyeleri iftar programında bir araya geldi.
Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu, öğrenci, öğretmen, veli ve protokol üyeleri iftar programında bir araya geldi.
Karapınar Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen programa, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Sonkaya, iftar programlarının birleştirme ve kaynaştırma gücü olduğunu, öğrencilere dayanışma kültürünü aşıladığını kaydetti.
Program yapılan duanın ardından sona erdi.
- Karapınar'da "İftarda Konuşalım" programı düzenlendi
Karapınar ilçesinde "İftarda Konuşalım" programıyla öğrenciler, eğitimciler ve uzman konuklar bir araya geldi.
Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu'nda düzenlenen programla, gençlere milli ve manevi değerler aktarılıyor.
Program öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.