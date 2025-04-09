Konya'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kızılcalar Mahallesi 153367 Sokak'ta Ali Güneş ile S.A.D. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A.D. tüfekle Ali Güneş'e ateş etti.
S.A.D. olay sonrasında polis merkezine giderek teslim olurken, sağlık ekipleri Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Güneş'in cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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