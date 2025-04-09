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        Konya'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 01:46 Güncelleme: 09.04.2025 - 01:46
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        Konya'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kızılcalar Mahallesi 153367 Sokak'ta Ali Güneş ile S.A.D. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.A.D. tüfekle Ali Güneş'e ateş etti.

        S.A.D. olay sonrasında polis merkezine giderek teslim olurken, sağlık ekipleri Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Güneş'in cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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