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        Konya'da 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu sona erdi

        Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Türk Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:22 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:22
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        Konya'da 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu sona erdi
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        Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Türk Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu tamamlandı.

        SÜ Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda 10 oturum yapıldı, 28 sözlü bildiri sunuldu.

        Türk Biyokimya Derneği İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Cihan Coşkun, AA muhabirine, sempozyumdaki oturumlarda 21 akademisyenin katkı sunduğunu, sözlü ve poster bildirilerinin de yapıldığını söyledi.

        Sempozyum bildirilerinin Uluslararası Türk Biyokimya Dergisi'nde yayımlanacağını anlatan Coşkun, "Genç akademisyenlere de katkı sağlamış olacağız. Bu sempozyumun ilk ikisini İstanbul'da gerçekleştirdik. İlk kez il dışına çıkıp Konya'da üçüncüsünü düzenliyoruz. Geleneksel hale getirip bundan sonraki süreçlerde de diğer illerimizde de benzer organizasyonları yapma niyetindeyiz." diye konuştu.

        Coşkun, sosyal medyada beslenmeyle ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Doğru bilgiler olduğu kadar tartışmalı bilgiler de söz konusu. İnsanların bu konuda kafası da karışıyor. Bize öyle geri bildirimler de geliyor. Bu anlamda bilimsel çerçevede bu konuyu toplamaya çalıştık. Beslenme ve metabolik hastalıklar multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Klinisyen, beslenme, diyetetik hocalarımızı davet ettik. Konuya daha bilimsel tarafından bakıyoruz, yaklaşmaya çalışıyoruz. Doğru bilinen yanlışları ayıklayıp, daha doğru bilgiye ulaşılmasını amaçlıyoruz."

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