Konya'da Türk Mutfağı Haftası etkinliklerle kutlandı

Konya'da Türk Mutfağı Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk mutfağının, kültürü geleceğe taşıyan bir medeniyet aracı, coğrafyanın ve ecdadın damakta iz bırakan en zarif anlatımı olduğunu söyledi.

Yemeklerin ötesinde toprağın bereketinin, emeğin kıymetinin ve kültürel hafızanın da ele alındığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Çatalhöyük'ten bugüne uzanan sürdürülebilirliği ve sağlıklı beslenmeyi merkez alan yapısıyla Selçuklu'dan Osmanlı'ya Anadolu'nun bereketli topraklarından süzülen bu büyük miras bugün dünya mutfağında da saygın bir yere sahiptir. Mevlana'nın manevi sofrasından Ateşbaz-ı Veli'nin mutfak ahlakına, Selçuklu mutfağından coğrafi işaretli ürünlerimize uzanan etkinliklerle bu zengin mirasımızı hep birlikte yeniden yaşıyoruz. Bizi biz yapan bu köklü mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve hak ettiği evrensel değeri kazandırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle hem damaklara hem gönüllere dokunmaya başlıyoruz."