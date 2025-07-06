66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor

Gazi İlkokulu'nda kurulan etkinlik alanı, ailelerin de çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirebileceği keyifli bir buluşma noktası haline geldi.

Her yaş grubundan çocuğun katılabildiği atölyeler, özellikle 4 yaş ve üzeri minik sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti.

Etkinliklerde çocuklar, kum boyama, bez çanta boyama ve ebru sanatı gibi yaratıcı atölyelerde hayal güçlerini özgürce kullanarak eğlenceli vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan atölyelerde çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

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