Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Yeni Mahallede kiracı olarak yaşayan 52 yaşındaki Enver Tırpan'dan haber alamayan yakınları, ikamete geldi.
Eve giren ve Tırpan'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tırpan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tırpan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.