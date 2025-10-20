Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yunus Çelik oldu
Konya'nın Ereğli ilçesinde Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlık seçimi gerçekleştirildi.
Şehir stadyumundaki seçime Karaman, Karapınar, Emirgazi ve Ereğli'den çiftçiler geldi.
Seçim sonuçlarına göre, Abdullah Çelik bin 658 oy, Yunus Çelik 7 bin 427 oy, Talha Üzer ise 4 bin 920 oy aldı.
Buna göre Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yunus Çelik oldu.
