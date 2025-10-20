Konya'nın Ereğli ilçesinde Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Şehir stadyumundaki seçime Karaman, Karapınar, Emirgazi ve Ereğli'den çiftçiler geldi.

Seçim sonuçlarına göre, Abdullah Çelik bin 658 oy, Yunus Çelik 7 bin 427 oy, Talha Üzer ise 4 bin 920 oy aldı.

Buna göre Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yunus Çelik oldu.