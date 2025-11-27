Konya'da kaybolan kişi jandarma tarafından bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde kayıp ihbarında bulunulan E.B. (20) için arama çalışması başlattı.
Ekipler, genci Gücük Burun mevkisinde buldu.
E.B, sağlık kontrolleri için Seydişehir Devlet Hastanesine götürüldü.
