Hüyük'te Filistin için hayır çarşısı kuruldu
Konya'nın Hüyük ilçesinde Filistin için Hayır Çarşı'sı kuruldu.
İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde Filistin halkına destek amaçlı Gençlik Merkezi önünde kermes düzenlendi.
İlçe protokolü de kermesi inceledi.
Kermesten elde edilecek gelirin, Türkiye Diyanet Vakfı aracılıyla Filistin'e gönderileceği öğrenildi.
