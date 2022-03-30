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2022 KONYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 05:05 06:27 12:59 16:32 19:20 20:38 2 03.04.2022 Pazar 05:03 06:26 12:58 16:33 19:21 20:39 3 04.04.2022 Pazartesi 05:01 06:24 12:58 16:33 19:22 20:40 4 05.04.2022 Salı 04:59 06:23 12:58 16:33 19:23 20:41 5 06.04.2022 Çarşamba 04:58 06:21 12:58 16:33 19:24 20:42 6 07.04.2022 Perşembe 04:56 06:20 12:57 16:34 19:25 20:43 7 08.04.2022 Cuma 04:54 06:18 12:57 16:34 19:26 20:44 8 09.04.2022 Cumartesi 04:53 06:17 12:57 16:34 19:27 20:45 9 10.04.2022 Pazar 04:51 06:16 12:56 16:34 19:27 20:47 10 11.04.2022 Pazartesi 04:49 06:14 12:56 16:35 19:28 20:48 11 12.04.2022 Salı 04:47 06:13 12:56 16:35 19:29 20:49 12 13.04.2022 Çarşamba 04:46 06:11 12:56 16:35 19:30 20:50 13 14.04.2022 Perşembe 04:44 06:10 12:55 16:35 19:31 20:51 14 15.04.2022 Cuma 04:42 06:08 12:55 16:36 19:32 20:52 15 16.04.2022 Cumartesi 04:41 06:07 12:55 16:36 19:33 20:54 16 17.04.2022 Pazar 04:39 06:06 12:55 16:36 19:34 20:55 17 18.04.2022 Pazartesi 04:37 06:04 12:55 16:36 19:35 20:56 18 19.04.2022 Salı 04:35 06:03 12:54 16:37 19:36 20:57 19 20.04.2022 Çarşamba 04:34 06:01 12:54 16:37 19:37 20:59 20 21.04.2022 Perşembe 04:32 06:00 12:54 16:37 19:38 21:00 21 22.04.2022 Cuma 04:30 05:59 12:54 16:37 19:39 21:01 22 23.04.2022 Cumartesi 04:29 05:58 12:53 16:37 19:39 21:02 23 24.04.2022 Pazar 04:27 05:56 12:53 16:38 19:40 21:03 24 25.04.2022 Pazartesi 04:25 05:55 12:53 16:38 19:41 21:05 25 26.04.2022 Salı 04:24 05:54 12:53 16:38 19:42 21:06 26 27.04.2022 Çarşamba 04:22 05:52 12:53 16:38 19:43 21:07
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:21 05:51 12:53 16:38 19:44 21:09 28 29.04.2022 Cuma 04:19 05:50 12:52 16:38 19:45 21:10 29 30.04.2022 Cumartesi 04:17 05:49 12:52 16:39 19:46 21:11 30 01.05.2022 Pazar 04:16 05:48 12:52 16:39 19:47 21:12
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:25
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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