Konya üretimde Çin'i solladı

Dünyanın en büyük ev bakım ve hızlı tüketim ürünleri firmalarından olan Unilever’in Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orho­noğlu hem şirket hem de pazar geneline ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ilk çeyrekte tonaj bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 büyüme yakalandığını ifade eden Orhonoğlu geçen yılki yüzde 9'u aşan büyümeye göre bir yavaşlama olsa da bu rakamın azımsanamayacağını ifade etti.

Orhonoğlu pek çok sektörün aksine büyümede sıkıntı çekmemelerinin en önemli nedenlerinden birisinin ise Türk halkının artan enflasyon ve hayat pahalılığının etkisiyle evde daha fazla vakit geçirmesi olduğunu belirtti. Hem temizlik hem de gıda alanında büyüdüklerini söyleyen Orhonoğlu en hızlı büyümeyi ise dondurma ve içeceklerde yaşadıklarını vurguladı.

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39 ÜLKEYE İHRACAT

Ali Fuat Orhonoğlu'nun verdiği bilgilere göre Unilever, Türkiye'deki yatırımlarını genişletiyor. Bu doğrultuda Unilever'in Konya'daki ev bakım ve güzellik ve sağlık ürünleri fabrikasının kapasitesi artırıldı.Toz deterjan üretimine yapılan son yatırım, Unilever’in Konya’dan ihracat yaptığı ülke sayısını 33'ten 39'a çıkardı. Böylece Unilever'in Konya fabrikasından çıkan ürünler, güzellik ve sağlık ürünlerinde Libya'dan Orta Asya ülkelerine, ev bakım ürünlerinde ise Şili’den Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir yanına ulaştırılıyor.

Konya Unilever fabrikası, aynı zamanda Unilever’in dünyadaki ev bakım fabrikaları arasında Çin'i geride bırakarak ikinci en büyük ev bakım fabrikası haline geldi. Orhonoğlu, Unilever Konya fabrikasının Türkiye'deki operasyonları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Konya'daki ikinci fabrika yatırımımız olan ev bakım, güzellik ve sağlık ürünleri fabrikamız, tedarikçileriyle birlikte 350 milyon Euro'luk bir yatırımla 2017 yılında faaliyete geçti. Bu tesis, açıldığından bu yana üretim kapasitesini %30 artırmayı başardı ve hala daha da genişlemeyi hedefliyor. Bu yıl, 9,5 milyon Euro değerindeki yeni hat yatırımımızla ihracat üssü olma hedefimizi güçlendirdik." TEDARİK ZİNCİRİ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR Ali Fuat Orhonoğlu, Unilever'in küresel olarak ev bakım işinin tedarik zincirini yenilemeye ve yapay zeka teknolojilerini entegre etmeye karar verdiğini belirterek, "Unilever olarak markalarımızı “göz ardı edilemeyecek kadar üstün” şekilde konumlama stratejimizi destekleyecek nitelikte dünya genelinde yeni fabrikalar, üretim hatları ve depolar dahil olmak üzere birçok yatırım yapılıyor. Konya'daki son teknolojiye sahip fabrikamız bu stratejinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Unilever'in bu üstünlük standardı ve Konya fabrikasının mükemmel performansı bir araya geldiğinde, Türkiye'deki yatırım kararını çok cazip hale getirdi."