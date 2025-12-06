Habertürk
        Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Giriş: 06.12.2025 - 19:07 Güncelleme: 06.12.2025 - 19:07
        Konya'da kazanan çıkmadı!
        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

        Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Rizespor 45+2'de Samet Akaydin ile ilk yarıyı önde kapattı. Konyaspor 66. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüyle maçın skorunu belirledi. Konyaspor'daki görevinden 3 Kasım tarihinde ayrılan Recep Uçar 1 ay sonra eski takımına konuk oldu.

        Bu sonucun ardından Konyaspor 16 puan olurken, Rizespor 15 puan oldu.

        Süper Lig'in bir sonraki maçında Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kayserispor, Eyüpspor'u konuk edecek.

