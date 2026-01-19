Habertürk
Habertürk
        Konyaspor: 1 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU (Konya 90+5'te puanı kurtardı) - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor: 1 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 19:04 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:04
        Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Konuk takımın golünü 50. dakikada Metehan Altunbaş kaydederken; ev sahibi ekibin golü ise 90+5'te Jackson Muleka'dan geldi.

        Bu sonucun ardından yeşil-beyazlılar son 4 maçından 3. beraberliğini aldı ve 18 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Eyüpspor ise 14 puana ulaştı.

        Ligin 19. haftasında Konyaspor deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

