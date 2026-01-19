Konyaspor: 1 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında ikas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Konuk takımın golünü 50. dakikada Metehan Altunbaş kaydederken; ev sahibi ekibin golü ise 90+5'te Jackson Muleka'dan geldi.
Bu sonucun ardından yeşil-beyazlılar son 4 maçından 3. beraberliğini aldı ve 18 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Eyüpspor ise 14 puana ulaştı.
Ligin 19. haftasında Konyaspor deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.