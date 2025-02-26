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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor, Ahmet Çalık'ı doğum gününde andı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor, Ahmet Çalık'ı doğum gününde andı

        Konyaspor, 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı doğum gününde sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla andı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:52 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:52
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        Konyaspor, Ahmet Çalık'ı doğum gününde andı
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        Konyaspor Kulübü, 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'ı doğum gününde unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 'İyi ki doğdun Ahmet Çalık' notuyla paylaşılan video ile Çalık'ı andı.

        Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın hayatını kaybetmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti.

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