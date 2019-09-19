Konyaspor altyapısını güçlendiriyor

Taner Ay, yaptığı açıklamada, Konyaspor Futbol Akademisi'ne 4 yıl önce başladığında tesislerin yetersizliğinin yanında oyuncu bazında da sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Bütün bu sıkıntıları aşmak için çok büyük gayretler gösterdiklerini vurgulayan Ay, "Milli Eğitim Müdürlüklerinden izinler alarak okullarda çalışmalar yapmaya başladık. 12 ay boyunca çalışılabilecek Konyaspor Futbol Okulları'nı faaliyete geçirdik. Futbolcu kaynağı yaratmak için Konyaspor'un her bölgede çalışan sporcu ve antrenörleri olması için Türkiye genelinde yaklaşık 20 bölgede futbol okulları açtık." diye konuştu.

"İKİ SPORCUNUN A TAKIMINA GİTMESİ DİĞERLERİNİN DE ÖNÜNÜ AÇTI"

Tesislerin, Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk sayesinde kazandırıldığını vurgulayan Ay, şöyle devam etti:

"Tesislerimiz sayesinde sporcularımız bütün ihtiyaçlarını burada karşılayabiliyor. Her türlü imkana sahibiz. Özellikle 3 tane çim saha bulunuyor tesisimizde. Fitness salonu, havuzu ve kalacak yerleriyle mükemmel bir tesis. Belki de Süper Lig takımlarının çoğunda böyle bir tesis yoktur. Bundan sonraki süreçte hem Konyaspor A Takımı bazında hem de milli takımlara oyuncu gönderme işine odaklanıyoruz. Aykut Kocaman hoca ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda antrenmanlarımızda beğenilen oyuncular A takımının antrenmanlarına çağırılıyor. Bu konuda geçen yıl özellikle Erdon Daci ve Ali Karakaya'nın altyapıdan Konyaspor A Takımı kadrosuna gitmesi buradaki bütün sporcuların önünü açtı. Şimdi bütün sporcuların hedefi Ali Karakaya gibi Erdon Daci gibi Konyaspor'da oynamak."

Taner Ay, çalışmaların meyvesini bu sene almaya başladıklarını anlatarak, "Geçmişte, takımın altyapı tesisleri çok kötüydü. Hiçbir yere sporcu gönderemiyorduk. Yaptığımız yatırımlarla Konyaspor altyapısı artık daha da güçlendi." diye konuştu.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takım oyuncularından Hüseyin Biber ise milli takıma davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Başarını sadece kendisine ait olmadığını ifade eden Hüseyin Biber, "Takımımızın başarısı yukarılarda olduğu için bizden birisi parladı ve milli takıma çağırıldı. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aslında daha fazla hak eden arkadaşımız var. İnşallah onlara da milli formayı giymek nasip olur. Bu tabii ki bitmiş bir hedef değil. Daha A Takım'a gitmeyi hedefliyorum. Futbolda hedefler bitmez. İnşallah daha yukarılara gitmeyi hedefliyorum. Kendimi Ömer Ali Şahiner'in yerinde görüyorum. İnşallah bir gün o mevkide oynarım." şeklinde konuştu.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takım oyuncularından Şener Kaya da milli takıma seçildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah diğer arkadaşlarıma da nasip olur. Hedefim, Konyaspor A Takımı'na çıkarak orada kalıcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.