Son şampiyon Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Ligde iki maçlık galibiyet serisi yakalayan turuncu-lacivertliler puanını 10'a yükseltmek ve Devler Ligi'nin dönüşünde moral depolamak istiyor. İlk 4 haftada yenilmeyen Konyaspor ise üç haftalık galibiyet hasretine son vermenin peşinde.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli

SAAT: 16.00

HAKEM: Halil Umut Meler

STAT: Konya BŞB

YAYIN: beIN SPORTS 1

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 EKSİK

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamayacak.

19. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya geliyor. Oynanan 18 karşılaşmanın 9'unu Başakşehir kazanırken Konyaspor sadece 2 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. 7 maç berabere sonuçlanırken Konyaspor galibiyetlerini Ekim 2007 ve Temmuz 2020'de alabildi.

Bu sezon Süper Lig'de kalesine en az şut gelen takım olan Konyaspor (12) ile rakip kaleye en fazla şut çeken ekip konumundaki Başakşehir (116) karşı karşıya geliyor.