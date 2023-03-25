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Konyaspor'da Aykut Kocaman sesleri!

Uzun süredir takım çalıştırmayan deneyimli teknik adam Aykut Kocaman'ın Süper Lig'e döneceği iddia ediliyor. Son olarak Medipol Başakşehir'i çalışıran Kocaman'ın büyük başarılar kazandığı eski takımına geri dönmesi bekleniyor. İşte detaylar...

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  • Konyaspor'da Aykut Kocaman sesleri!

    Tecrübeli çalıştırıcı Aykut Kocaman geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklama ile Süper Lig'e döneceğinin sinyallerini vermişti.
  • Konyaspor'da Aykut Kocaman sesleri!

    57 yaşındaki teknik adam için flaş bir iddia ortaya atıldı. İlhan Palut'un Konyaspor'dan gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Aleksandar Stanojevic, gösterdiği performans ile eleştirilerin hedefinde.
  • Konyaspor'da Aykut Kocaman sesleri!

    Geldiği günden bu yana sadece Galatasaray maçını kazanabilen ve bunun dışında ciddi bir istikrar sorunu ortaya koyan Sırp teknik adam, önümüzdeki sezonda takımın başında düşünülmüyor.
  • Konyaspor'da Aykut Kocaman sesleri!

    Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeyi hedefleyen Konyaspor yönetimi uzun soluklu bir projeye de imza atmak istiyor.
  • Konyaspor'da Aykut Kocaman sesleri!

    Aykut Kocaman geçtiğimiz yıllarda üç farklı dönemde Konyaspor'u çalıştırdı. 
  • Konyaspor'da Aykut Kocaman sesleri!

    Tecrübeli teknik adamın  döneminde Konyaspor, 177 resmi maçta 69 galibiyet, 52 beraberlik ve 56 mağlubiyet aldı.

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