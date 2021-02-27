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Konyaspor'dan hakem tepkisi

Konyaspor Kulübü, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep ile yaptıkları ve 0-0 sona eren maçtaki hakem yönetimine tepki gösterdi: "Hem Özgüç Türkalp'i hem de Erkan Özdamar'ı, taraflı tarafsız tüm sporseverlerin öfke kontrol düzeylerini zorlayan yönetimleri nedeniyle spor kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz."

Konyaspor'dan hakem tepkisi
AA

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, haftalardır hakemlerin kötü yönetimi, skora etki eden ve iyi niyet sınırlarını aşan yönetimleriyle karşı karşıya kalındığı savunuldu.

"Sahadan üç puanla ayrıldığımız maçlarda bile çalınan/çalınmayan düdükler neticesinde aynı sorunları ve haksızlıkları yaşadık." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün Gaziantep ile oynadığımız karşılaşmanın 27. dakikasında Sokol Cikalleshi'ye ceza sahası içinde yapılan hareket yüzde yüz penaltıyken, maçın hakemi Erkan Özdamar ile VAR'ın başındaki Özgüç Türkalp oyunu devam ettirdi ve akıllara zarar bir karar verdi. Yine aynı Özgüç Türkalp bu defa Guilherme Sitya'ya Roderick Miranda'nın acımasızca yaptığı faulü görmezden geldi. Hakem bu pozisyonda sarı kartı gösterdikten sonra bir süre VAR'ın kararını bekledi. Ancak Özgüç Türkalp kamuoyunun direkt kırmızı kartta ittifak ettiği bir konuda bile, tam tersine bir karar vererek Gaziantep'in maçı 11 kişiyle tamamlamasına izin verdi. Papy Djilobodji'nin oyundan ihraç edilmemesi ise futboldan anlayan herkesin vicdanını derinden yaraladı."

Özgüç Türkalp'in daha öncelerde de Konyaspor'a karşı aynı hataları işlediğinin savunulduğu açıklamada, "Unutulmaz hakem hataları literatürüne Konyaspor'a elle atılan golün kahramanı olarak geçen Özgüç Türkalp, o günden sonra ne zaman maçımızı yönetse maalesef kendisi hakkında hafızamızda kötü anılar biriktirerek bu müsabakaları geride bıraktık. Kendisinin Konya ile ya da Konyaspor'la bir sorunu varsa bunu açık ve net bir şekilde söylemeli. Her defasında siyahla beyaz kadar birbirinden keskin çizgilerle ayrılmış pozisyonlarda dahi spor kamuoyunun değerlendirmelerinin aksine kararlar vermesi artık sabrımızı fazlasıyla taşırmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, dün oynanan bir başka maçta VAR hakeminin hakemi uyararak verilen kartın rengini değiştirdiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Dünkü maçta Guilherme Sitya'ya yapılan kırmızı kartlık hareket için VAR sessiz kalarak asli görevini yerine getirmemiştir. Oysa aynı VAR hakemi, bu sezon kısa bir süre önce Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük maçında şiddeti çok daha az bir pozisyonda devreye girmiş ve hakemi uyararak Yeni Malatyasporlu oyuncuyu oyundan attırmıştı. Bu durumu artık iyi niyet sınırları içinde değerlendiremiyoruz. MHK'nın da bu kadar bariz hataları cezasız bırakmaması gerektiğinin altını özellikle çiziyoruz. Hem Özgüç Türkalp'i hem de Erkan Özdamar'ı, taraflı tarafsız tüm sporseverlerin öfke kontrol düzeylerini zorlayan yönetimleri nedeniyle spor kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz."

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