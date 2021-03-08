KONYASPOR - FENERBAHÇE

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Diomande, Jevtovic, Sekidika, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Pelkas, Thiam

YEDEKLER: Harun, Lemos, Ozan, Cisse, Samatta, Ferdi, İrfan Can, Gustavo, Tisserand, Nazım

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

5 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci arı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında yer almayacak. Diğer yandan sarı kart sınırındaki Caner Erkin ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışıyor.

40. RANDEVU

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.