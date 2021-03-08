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Konyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 55 puanla 3. sırada giriyor

Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN! Konyaspor Fenerbahçe maçı detayları

KONYASPOR - FENERBAHÇE

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Diomande, Jevtovic, Sekidika, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Pelkas, Thiam
YEDEKLER: Harun, Lemos, Ozan, Cisse, Samatta, Ferdi, İrfan Can, Gustavo, Tisserand, Nazım
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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AYRINTILI PUAN DURUMU

5 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci arı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında yer almayacak. Diğer yandan sarı kart sınırındaki Caner Erkin ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışıyor.

40. RANDEVU

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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