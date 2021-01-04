Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 27 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 27 karşılaşmadan 20'sini yitirdi, 7'sinde berabere kaldı, 17 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

SÜPER LİG'DE 39. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 38 maçtan 28'ini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 75 golüne, yeşil-beyazlılar 21 golle yanıt verebildi.

Takımlar arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Konya'daki karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 19 maçta galibiyet sayılarında 13-2 önde bulunuyor.

İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.