Galatasaray, Süper Lig'in 19. hafta maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, topladığı 30 puanla 18. haftayı averajla 6. sırada tamamladı. Konyaspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 18 puan topladı ve 18. haftayı 14. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

KONYASPOR - GALATASARAY

STAT: Konya BŞB

HAKEM: Koray Gençerler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Emre, Falcao

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da 3 futbolcu müsabakada görev yapamayacak. Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de maçta forma giyemeyecek.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.

38. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 72 golüne Konya ekibi 21 golle yanıt verdi.

TERİM: 5 - KOCAMAN: 3

Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar Süper Lig ve TFF Süper Kupası’nda toplam 14 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002'de Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelede karşılaştı ve Terim’in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Geride kalan 14 maçta Fatih Terim’in Aykut Kocaman’a 5-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 6 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Terim’in takımı 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman’ın ekipleri ise 16 gol attı.