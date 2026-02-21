Canlı
        Konyaspor - Galatasaray maçının VAR'ı Davut Dakul Çelik oldu - Galatasaray Haberleri

        Konyaspor - Galatasaray maçının VAR’ı Davut Dakul Çelik oldu

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik oldu.

        Giriş: 21.02.2026 - 13:39 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:39
        Konyaspor - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu
        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında saat 20.00’de Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Söz konusu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çavuş yapacak. Ömer Tolga Güldibi de 4. hakem olarak görev yapacak.

        Konyaspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak. Çelik’e AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

        5 ilde uyuşturucu operasyonu: 346 şüpheli yakalandı

        5 ilde uyuşturucu operasyonu: 346 şüpheli yakalandı

