Emre Kocadağ: Konyaspor maçının VAR kayıtları açıklansın!

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Konyaspor - Galatasaray maçında Fernando Muslera ile Ibrahim Sehic arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istedi. Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:

"İKİ GÜN GEÇTİ SES YOK"

"NKoudou pozisyonunun VAR kayıtlarını yayınlayarak hem oyuncumuzu hem hakemi hedef yaptılar. Ankaragücü maçında Josef'e soyunma odasında kırmızı kart gösterdiler. Konya'daki pozisyonun üzerinden iki gün geçti ses yok. Muslera - Sehic pozisyonu hakemin gözünün önünde oldu. Bu pozisyonun VAR kayıtlarının yayınlanmasını istiyoruz. Aslında bunu kamu vicdanı istiyor. Hakem ne demiş VAR ve AVAR ne yapmış bilmek hakkımız."

"Takımımız inşallah milli aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki maçları kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Üç puanlı ligde her şey olabilir."

"TFF BAZI KARARLARINI GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDA"

“TFF bazı kararlarını gözden geçirmek zorunda. Ligden çekilmek durumunda kalan takımları hükmen mağlup saymak, rakiplerine 3 puan vermek ve bu puanlarla şampiyonun, düşenin belirlenmesi hatta galibiyet rekorlarının kırılması hakkaniyetli değil"

"BİZ 19 DEPLASMANA GİTMİŞ OLACAĞIZ, RAKİPLERİMİZ 17"

"TFF’nin acele verdiği karar ile oynanan deplasman ve maç sayıları eşit olmayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi kriteri ortada. Biz 19 deplasmana gitmiş olacağız, rakiplerimiz 17. Bu ciddi haksızlık! TFF suya sabuna dokunmadan, durumu geçiştirmek için aldığı bu karar adaletli değil.”