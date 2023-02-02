Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Konya'dan özür diliyorum

Konyaspor Teknik Direktörü Alexsandar Stanojevic, iyi performans sergilemediklerini belirterek, ''İyi performans sergilemedik. Bu apaçık ortada. İlk yarıya bakacak olursak, oyun hakimiyeti bizdeydi. Birçok gol pozisyonu yakaladık ama maalesef bu pozisyonları golle sonuçlandıramadık. Daha sonra yediğimiz bir golden sonra takım biraz daha stres altına girdi. Şanssız bir gol yedik. Oyuna Uche'yı soktum, ama yine de golü yedikten sonra istediğimiz pozisyonlarda istediğimiz sonuçları alamadık'' dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Stanojevic, ''Hiç böyle bir durum yaşamadım. Özellikle sezon ortasında geldiğimde. Tabii ki de burada hoca olarak bütün sorumluluk bana ait. Bu takımın oyuncu takviyesine ihtiyacı var. Eğer olumlu olarak bir şeyleri değiştirmek istiyorsak'' diye konuştu.

Transferle ilgili soru üzerine de Stanojevic, ''Bu zaman zarfında yönetimle hep haber halindeyiz ve kendilerine izlediğim oyuncuları sunmuş buluyorum. Tabii ki de farklı pozisyonlarda gerekli oyuncularımız olacak. Bugün de transferimizi gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki de daha önceden Amir bizim için çok kıymetli, önemli bir oyuncuydu ama onun yerini doldurabilecek bir oyuncumuz var ve maalesef bugün onu kullanamadık. Üç tane daha ofansif bölgede oyuncu almayı düşünüyoruz. Bu transferlerin Fenerbahçe maçı öncesi gerçekleşeceği bana bildirildi'' dedi.