Yeni sezon formalarının tanıtıldığı ve kulüp çalışanlarının rol aldığı tanıtım klibi, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İspanyol dizisi "La Casa De Papel"den esinlenerek hazırlanan videoda, Atiker Konyaspor'un internet sitesinde yeni sezon formalarının kulüp müzesinde tanıtım gününü beklediğine dair haberi okuyan taraftarların, herkesten önce formaları görebilmek için yaptıkları "kusursuz plan" anlatılıyor.

Videonun duyurusu için hazırlanan afişte ise Konya'nın ve insanlık tarihinin önemli mekanlarının isimleri yer alıyor.

Videoda ayrıca Atiker Konyaspor futbol takımının bu sezon giyeceği 4 formanın arkasında, ilk başkan Süreyya Ege, 2010'da bir kazada yaralanan futbolcu Poljac, geçtiğimiz aylarda vefat eden futbolcu Muhammet Yürükuslu ve 11 yaşında hayata gözlerini yuman fanatik Konyasporlu Alperen Öztaş'ın isimlerine yer verildi.

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