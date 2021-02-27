AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İkizce ilçesinde mahalleye başka bir vaka için gelen veterinere, hasta köpeğini sırtına alıp 2,5 kilometre yürüyerek götüren Cemre Su Türköz'ün davranışına kayıtsız kalınmadı.

AA'nın haberine göre Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatı üzerine ekipler, Türköz'ün evine giderek köpeği için kulübe ve mama verdi. Veterinerler tarafından köpeğin sağlık kontrolleri de yapıldı.

Okul dönüşünde kendisine yapılan sürprizi gören Türköz, şaşkınlık ve büyük mutluluk yaşadı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, ziyarette yaptığı açıklamada, Cemre'nin duygusal ve çok hassas olduğunu belirtti.

Türköz'ün davranışıyla ne kadar yürekli bir evlat olduğunu gösterdiğini vurgulayan Okutucu, "Bu vefalı hareketini Başkanımız Güler öğrenir öğrenmez harekete geçtik. Başkanımızın hayvanlarımıza karşı hassasiyeti herkes tarafından biliniyor." ifadelerini kullandı.

Cemre Su Türköz ise Güler'in desteğinden çok mutlu olduğunu ve kendisine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Dede İdris Türköz de torununa verilen destekten mutluluk duyduklarını kaydederek, "Torunum, köpeğiyle çok içli dışlı. Köpeğe aşık diyebiliriz. Onunla oyunlar oynuyor, yemeğini yediriyor, gezdiriyor" açıklamasında bulundu.