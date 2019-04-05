Savunmasız ve zararsız hayvanlara yapılan akla ziyan işkencelerin ardı arkası kesilmiyor. Üstelik bu kan donduran görüntüler, işkenceyi yapan caniler tarafından herkesin görmesi için paylaşılıyora. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik işkence katliamlar toplumun kanını donduruyor. Diğer taraftan sahipli hayvanların gördüğü işkencelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu ile kan donduran bir televizyon programının eski yarışmacısı Murat Özdemir, toplumda büyük tepki çekmişti.

Bir başka sahipli hayvan işkencesi de bugün ortaya çıktı. Ömer Serdar Dinç, 'Serdar_tkd' adlı sosyal medya hesabından bir köpek ve yine bir papağana yaptığı akılalmaz işkenceyi paylaştı. Dinç'in, savunmasız köpek ve papağana karşı canavarca hislerle yaptığı hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Dinç, masum bakışlarından sahibi olduğu düşünülen köpeğinin yüzüne deodarant sıkıp gözlerini yakıyor. Köpeğin deodarantın gözlerine gelmesinden sonraki çektiği acı yürek burkuyor. Köpek dakikalarca kıvranırken Dinç, görüntüde daha sonra papağana yöneliyor.

Korkunç görüntüler diğer kullanıcılar tarafından fark edilerek paylaşılınca kamuoyu büyük bir tepki oluştu. Savunmasız köpek ve papağanı koruma altına alınarak işkenceden kurtarılması için şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmak isteyen hayvanseverler harekete geçti. Canavarca hislerle köpek ve papağana işken yapan Dinç'in en ağır şekilde cezalandırılması istendi.

21 GÜN AKIL HASTANESİ CEZASI



Televizyon programında yarışmacı olarak tanınan ve sergilediği olumsuz hareketleri yüzünden jüriler tarafından kovulan Murat Özdemir, Bahtiyar isimli gri papağanına işkence görüntülerini sosyal medya aracılığı ile paylaşmıştı. Yetkililer tarafından koruma altına alınan gri papağan tüm müdahalelere rağmen ölmüştü. Bunun üzerine alınan kararla Özdemir, 21 gün süreyle bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmesine karar verdi.