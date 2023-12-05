Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, gruptaki son maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak zorlu mücadelenin günü, saati ve sarı kırmızılıların nasıl tur atlayabileceğine dair bilgileri bir araya getirdik!
Kopenhag Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta karşılaşmasına sahne olacak ve 12 Aralık Salı günü 23:00'de oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. İşte, temsilcimizin grubundaki son durum ve tur atlama ihtimalleri...
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 13 Puan (+5 av) - 4 Maç (Gruptan lider çıktı)
3- Kopenhag / 5 Puan (-1 av) - 5 Maç
2- Galatasaray / 5 Puan (-2 av) - 5 Maç
4- Manchester United / 4 Puan (-2 av) - 5 Maç
GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
5 puan ve -2 averaj ile 5. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, grubundaki son maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
Cimbom, Kopenhag'ı deplasmanda yenmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.
Sarı kırmızılı ekibimiz, puan kaybetmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.
Galatasaray, gruptaki son maçında berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise Manchester United Bayern Münih mücadelesinde İngiliz ekibinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Manchester United'ın puan kaybetmesi durumunda Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak.