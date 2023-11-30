Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk maçta sarı kırmızılılar Kopenhag ile 2-2 berabere kalmıştı. Zorlu mücadele öncesinde Kopenhag-Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Kopenhag-Galatasaray maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 00:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kopenhag-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Kopenhag ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasayaray galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek futbolseverler, "Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        2

        KOPENHAG - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ile Kopenhag arasındaki rövanş maçı 12 Aralık'ta saat 23.00'te oynayacak.

        3

        KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray ile Kopenhag maçının Exxen ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Özür diledi
        Özür diledi
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar