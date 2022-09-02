Yozgat'ta katliam gibi kaza! 3 kişilik aile yok oldu... - Haberler

Köprü bariyerine çarptı! Bir aile yok oldu! 0:00 / 0:00

İHA

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkiinde kan donduran bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden Yozgat'a gelen Emre Akbaba idaresindeki otomobil, E-88 kara yolu Demirci köprüsü bariyerlerine çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisi ile sürücü Emre Akbaba ile otomobilde bulunan Veysel Akbaba ve Niyazi Akbaba olay yerinde hayatını kaybederken H.A. ise yaralandı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.