15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün saat 07.00 itibariyle araç trafiğine kapatıldı. gün içerisinde İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakaları arasında geçiş yapmak isteyenler ise "Bugün köprü niye kapalı? 15 Temmuz Şehitler köprüsü saat kaçta, ne zaman açılacak?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. 15 Temmuz köprüsü açılış saatini ve köprünün neden kapalı olduğu ile ilgili son dakika detaylarını haberimizde derledik. İşte, tüm merak edilenler...

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ NEDEN KAPATILDI?

42. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü araç geçişlerine kapatıldı.

Maraton nedeniyle sabah erken saatlerde araç trafiğine kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 08.00'dan itibaren metrobüs seferleri de durduruldu.

Zincirlikuyu-Beylikdüzü arasındaki seferler normal şekilde yapılırken, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasındaki seferler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılmaya başladı.

Metrobüs araçları 08.00-15.00 saatleri arasında araçları Anadolu Yakası'nda, Söğütlüçeşme'den çıkarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönelendiriliyor.

Göztepe Köprüsü, Uzunçayır ve Kavacık'ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Araçlar Avrupa Yakası'ndan ise Zincirlikuyu'dan hareket ederek yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Söğütlüçeşme'ye gidecek.

KÖPRÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 15.00 itibariyle trafiğe açılması planlanıyor.