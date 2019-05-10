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Gözler köprü ve otoyollarda

HABERTURK.COM

İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine yönelik karar sonrasında gözler köprü ve otoyollara çevrildi. Ankara’da, Ulaştırma Bakanlığı kulislerinde milyonları ilgilendiren iki kritik konu konuşuluyor: “31 Mart seçimi öncesinde olduğu gibi köprü ve otoyollarda yeni bir af gündeme gelir mi? Devletin işlettiği köprü ve otoyollarda bu yıl içinde zam olur mu?” Yeni bir affa mesafe var; ama, sürpriz kapısı açık. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberi...

köprü

31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlerde kuralları ihlal eden sürücülere uygulanan cezalar, “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile affedildi. Söz konusu yasa ve bu kapsamda kabul edilen maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen paralar da iade edildi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) tartışmalara neden olan kararının ardından İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçimler yenilenecek. İstanbullu, 23 Haziran’da sandığa gidecek.

Bu karar, köprü ve otoyol konusunu yeniden gündeme getirdi. Peki, İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişleri ihlal edenler için yeni bir af gündeme gelebilir mi? Bu konuda bazı kesimlerin seslerini yükselttikleri ve taleplerini ilettikleri de biliniyor.

HABERTÜRK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın nabzını tuttu. Affa, “kurala saygı” doğuracak biçimde davranışları etkilemediği gerekçesiyle mesafeli bir yaklaşım söz konusu. Hemen hemen aynı sayıda aracın geçiş koşullarını ihlal ettiğine ilişkin somut tespitler var. Yine de sürpriz kapısı açık… Elbette kararı, siyasi irade verecek.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNDE ARTIŞ VAR MI?

İkinci kritik konu, devletin işlettiği köprü ve otoyol geçiş ücretleri. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği köprü ve otoyollarda seçim öncesinde bir artış beklenmiyor. Yılın ikinci yarısında ya da yeni yılda bir sürpriz yaşanabilir. Çünkü, devletin işlettiği köprü ve otoyollarda kilometre başına geçiş ücreti, 1 dolar/sent düzeyinde… Özel sektörün işlettiklerinde bu tutar, ortalama 6 dolar/senti aşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın talebi üzerine yaptığı, “tasarrufları ve gelirleri artırma” çalışmasında, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde artış içeren değişik alternatifleri hesapladı. Bu çalışma, ilgili birimlere de sunuldu.

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