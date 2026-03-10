Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi seçkisi açıklandı
İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen 21. Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi seçkisi açıklandı. Atölye kapsamında seçilecek bir projeye CUPRA Kısa Film Ödülü sunulacak
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen ve Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu 21. Köprüde Buluşmalar Köprüde Buluşmalar, Türkiye’den sinemacıları uluslararası film profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor. Köprüde Buluşmalar’ın 14-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Kısa Film Atölyesi seçkisi açıklandı.
Köprüde Buluşmalar’ın bu yılki atölye kapsamında genç sinemacılara CUPRA Kısa Film Ödülü’yle destek olacak. Kısa Film Atölyesi kapsamında yapılacak jüri değerlendirmesinin ardından, seçilecek projelere ayrıca Lumix Pro Destek Ödülü, Türkiye Fransız Kültür Merkezi katkılarıyla düzenlenen Road to Clermont Katılım Ödülü ve Square Eyes Danışmanlık Ödülü takdim edilecek.
Kısa Film Atölyesi’ne dört proje seçildi
Bu yıl Kısa Film Atölyesi’ne başvuran 85 proje, Köprüde Buluşmalar seçici kurulunda yer alan yapımcı Armağan Lale, yönetmen Burcu Aykar, Vila do Conde Film Festivali Yöneticisi ve Portekiz Kısa Film Ajansı Direktörü Miguel Dias, Litvanya Kısa Film Ajansı Direktörü Rimantė Daugėlaitė tarafından değerlendirildi ve dört proje seçildi.
Kısa Film Atölyesi’ne seçilen projeler
Seçilen projelerin ekipleri, mart ayında ulusal ve uluslararası alanda deneyimli eğitmenlerden senaryo geliştirme, sunum teknikleri, sunum dosyası hazırlama, film finansmanı, ortak yapım, film yapımında yapay zekâ araçları, festival, dağıtım ve pazarlama stratejileri üzerine kapsamlı eğitimler aldıktan sonra Köprüde Buluşmalar ile ilk uluslararası sunumlarını yapacak ve endüstri profesyonelleri ile birebir görüşmeler gerçekleştirecek.