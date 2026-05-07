Koray Candemir’den DasDas'ta leni albüm konseri
Koray Candemir yeni albümü 'Kendine Uzak'taki şarkılarını 9 Mayıs Cumartesi akşamı DasDas'ta gerçekleşecek özel bir lansman konseriyle ilk kez sahnede sevenleriyle beraber söyleyecek...
Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Koray Candemir’in merakla beklenen 3. solo albümü ‘Kendine Uzak’ı geçtiğimiz hafta müzikseverlerle buluştu. Sanatçı yeni albümündeki şarkılarını 9 Mayıs Cumartesi akşamı DasDas’ta gerçekleşecek özel bir lansman konseriyle ilk kez sahnede sevenleriyle beraber söyleyecek.
Koray Candemir, 11 yeni şarkıdan oluşan ‘Kendine Uzak’ albümünde yine güçlü söz yazarlığı ve müzikal kimliğiyle öne çıkıyor. Albümde yer alan 11 parçanın 9’unun söz ve bestesi sanatçının kendisine ait. ‘Dönmedolap’ adlı şarkının sözleri M.Ş.Ş. imzası taşırken, ‘Toz Bulutları’ ve ‘Ateşe Attım’ şarkıları ise Gece grubundan tanıdığımız Eren Çilalioğlu ve albümün co-prodüktörlüğünü üstlenen Cem Şahin ile birlikte yazıldı. Albümün kayıtları, ekibin Kilyos’taki kendi stüdyosu nestsound’da tamamlandı.
