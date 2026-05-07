Koray Candemir’den DasDas'ta leni albüm konseri

Şişli'de gelinini öldüren kayınvalidenin kızı gözaltında; olaydan önce çocukları evden çıkarmış

İstanbul Şişli'de Menekşe K. (58), 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi Burçin Şahin'i (25) silahla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan ve 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Menekşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli Asayiş B... Daha Fazla Göster İstanbul Şişli'de Menekşe K. (58), 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi Burçin Şahin'i (25) silahla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan ve 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Menekşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, Şahin'in 2 çocuğunun olaydan bir süre önce görümceleri Ceylan S. (40) ve Nehir K. (32) tarafından evden çıkarıldığı belirlendi. (DHA) Daha Az Göster