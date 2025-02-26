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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kordsa, CDP 2024 değerlemesinde iklim değişikliği ve su temalarında ‘Küresel A Listesi’ne girdi - İş-Yaşam Haberleri

        Kordsa, CDP 2024 değerlemesinde iklim değişikliği ve su temalarında ‘Küresel A Listesi’ne girdi

        Sabancı Holding iştiraki Kordsa, çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project – CDP) İklim Değişikliği ve Su temaları derecelendirmesinde Küresel A Listesi'ne girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:45
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        Kordsa CDP 2024'te 'Küresel A Listesi'ne girdi
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        Kuruluşların çevresel performanslarını ölçme, raporlama ve iyileştirme süreçlerini destekleyen, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project – CDP), 2024 yılı Küresel A Listesi’ni açıkladı. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla sektörüne öncülük eden Kordsa, 2021 ve 2022 yıllarında Su temasındaki derecelendirmesiyle CDP Küresel A Listesinde yerini almıştı. CDP 2024 sonuçlarına göre, 22.000’den fazla kurumsal şirket arasında değerlendirilen Kordsa, aynı dönemde İklim Değişikliği ve Su temalarında A notunu alarak Küresel A Listesi’ne girmeye hak kazandı.

        “KÜRESEL GÜÇLENDİRME SEKTÖRÜNDE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ ODAĞIMIZA ALIYORUZ”

        Kordsa’nın global arenada güçlü bir sürdürülebilirlik taahhüdü ortaya koyduğunu belirten Kordsa Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Nevra Aydoğan Gürsoy, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Kordsa olarak küresel güçlendirme sektöründe yeşil dönüşümü odağımıza alıyoruz. Sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyarak uzun yıllardır yürüttüğümüz çalışmaların CDP tarafından yeniden yüksek seviyede takdir edilmesinden gurur duyuyoruz. Ayrıca global sürdürülebilirlik derecelendirmesi sağlayan EcoVadis tarafından yapılan değerlemede ‘Altın Madalya’ unvanımızı korumayı da sürdürüyoruz. Bu başarılarımız, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunması konularında aldığımız küresel sorumluluklarımızı net bir biçimde ortaya koyuyor. ‘Hayatı Güçlendirme’ yolculuğumuz kapsamında, inovatif ve çevre dostu çözümler üretmeye devam ederek sektördeki öncü konumumuzu pekiştirmeyi sürdüreceğiz.”

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