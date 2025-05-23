Kordsa'ya yeni CEO

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa’da yeni CEO ataması gerçekleştirildi. Kordsa tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Ergun Hepvar’ın Kordsa CEO’luğu görevine getirildiği duyuruldu. Firmadan yapılan açıklamaya göre iş hayatında 35 yıla yakın tecrübesi bulunan ve bugüne kadar farklı küresel şirketlerde liderlik rolleri üstlenen Ergun Hepvar, 1 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubu ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Burak Orhun, “Bugün dünyadaki dönüşüme yön verebilmek, farklı alanlardaki tecrübeleri bir araya getirebilmeyi zorunlu kılıyor. Bu kapsamda, Ergun Hepvar’ın sahip olduğu küresel iş tecrübesi ve kültürü, tedarik zinciri yönetimi, inovasyon, dijital dönüşüm, yapay zeka ve ileri veri analitiği gibi alanlarda edindiği tecrübeler, Kordsa’nın ileri malzeme şirketine dönüşümüne büyük güç verecektir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ergun Hepvar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, California Üniversitesi Berkeley - Haas School of Business’ta MBA programını tamamlamıştır. 1992-1997 yılları arasında Unilever’de Tedarik ve Sistem Yöneticiliği rollerinde kariyerine başlamış, sonrasında C-Bridge Internet Solutions’ta Yönetim Ortağı olarak çalışmıştır. 2002- 2003 yılları arasında Apple’da Global Proje Yöneticisi olarak görev almıştır. 2003-2005 yılları arasında TNT (şimdiki adı ile CEVA) Lojistikte Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak çalışmıştır.