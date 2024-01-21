Kore mutfağının vazgeçilmezi! Ramen nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kore dizilerini takip eden kişilerin aşina olduğu, görüntüsüyle ağız sulandıran Asya kültürünün fast food'u olarak bilinen rameni evde yapmak çok kolay. Farklı lezzet arayanlar için iyi bir alternatif olabilecek ramenin en doğru tarifini sizler için derledik.

Uzak Doğu mutfağına ait olan ramen; erişte, yumurta, sosa sosu, beyaz veya kırmızın etin buluştuğu farklı bir lezzettir. Doyurucu, protein değeri yüksek bu yemeği, sizler de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte Ramen tarifi, yapılışı ve gerekli malzemeleri...

RAMEN TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

400 gram tavuk

1 paket ramen (noodle da kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

2 adet yumurta

4-5 dal taze soğan

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

4-5 dal taze soğan (yeşil kısımları kullanılacak)

100 gram soya filizi

PÜF NOKTASI

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Ramen bulamazsanız, taze makarna, noodle ya da spagetti kullanarak da tarifimizi deneyebilirsiniz.

RAMEN NASIL YAPILIR?

Bir tencerenin içerisine tavukları alın. Üzerine 2 su bardağı su ilave edin.

Sarımsak, zencefil, yeşil soğan ve tuzu da ilave ederek tavuklar yumuşayana kadar 30 dakika kadar kaynatın.

Ardından suyun içerisinden haşlanan tavukları alın. Didikleyin ya da dilediğiniz şekilde ve büyüklükte kesin. Suyu süzgeçten geçirin ve başka bir tencerenin içerisine alın.

Suyun içine soya sosu ve susam yağını aktarın. 15 dakika kadar bu suyu kaynatın.

Ayrı bir tencerenin içerisine 2 su bardağı su koyun ve kaynatın. Kaymaya başlayınca içerisine ramen'leri ilave edin ve kabartma tozunu da ekleyin. Ramen yumuşayana kadar pişirin.

Rameni süzgeçten geçirin ve bir kasenin içerisine alın. Soya sosuyla beraber kaynayan sudan birkaç kepçe üzerine alın. Üzerine haşlanmış yumurta, taze soğan ve haşlanmış tavuk koyun. Son olarak soya filizi de ilave ederek servis edin.

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RAMEN TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

400 gram tavuk

1 paket ramen (noodle da kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

2 adet yumurta

4-5 dal taze soğan

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

4-5 dal taze soğan (yeşil kısımları kullanılacak)

100 gram soya filizi

PÜF NOKTASI Ramen bulamazsanız, taze makarna, noodle ya da spagetti kullanarak da tarifimizi deneyebilirsiniz. RAMEN NASIL YAPILIR? Bir tencerenin içerisine tavukları alın. Üzerine 2 su bardağı su ilave edin. REKLAM Sarımsak, zencefil, yeşil soğan ve tuzu da ilave ederek tavuklar yumuşayana kadar 30 dakika kadar kaynatın. Ardından suyun içerisinden haşlanan tavukları alın. Didikleyin ya da dilediğiniz şekilde ve büyüklükte kesin. Suyu süzgeçten geçirin ve başka bir tencerenin içerisine alın. Suyun içine soya sosu ve susam yağını aktarın. 15 dakika kadar bu suyu kaynatın. Ayrı bir tencerenin içerisine 2 su bardağı su koyun ve kaynatın. Kaymaya başlayınca içerisine ramen'leri ilave edin ve kabartma tozunu da ekleyin. Ramen yumuşayana kadar pişirin. Rameni süzgeçten geçirin ve bir kasenin içerisine alın. Soya sosuyla beraber kaynayan sudan birkaç kepçe üzerine alın. Üzerine haşlanmış yumurta, taze soğan ve haşlanmış tavuk koyun. Son olarak soya filizi de ilave ederek servis edin.

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