ABD'den sonra Avrupa'ya geliyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Koreli otomotiv üreticisi Hyundai'nin premium markası Genesis, ABD pazarından sonra rotayı Avrupa'ya kırdı. 2015 yılında tek başına bir premium marka olarak konumlandırılan Genesis, BMW, Mercedes, Audi ve Lexus gibi markalar ile rekabet ediyor.

Koreli premium üreticinin Avrupa'da satışa sunacağı ilk modellerin ise sedan ve SUV olacağı kaydedildi. Yaz aylarında Avrupa çıkarması yapacak Genesis'in ürün gamında hem içten yanmalı hem de elektrikli otomobiller bulunuyor.

Genesis'in Avrupa merkezinden yapılan açıklamada, "Elektrikli G80 Avrupa'da satılacak ilk modelimiz olacak. Bu otomobili iki elektrikli model daha takip edecek. 1 yıl içinde müşterilerimize 3 elektrikli Genesis sunmak istiyoruz" denildi.

Avrupa'da, hibrit ve elektrikli otomobil satışları geçtiğimiz yıl yüzde 10 artarak 1 milyon adet sınırını geçmişti. Genesis'in 2020'de kendi ülkesindeki satışları ise yüzde 165 artarken, ABD'de 2 kat daha fazla hacme ulaşmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Çin'de de satışlar başlayan Genesis'in Türkiye pazarına ise bu yıl içinde gelmesi beklenmiyor.