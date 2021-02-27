Alibeyköy Barajı'nda dikkat çeken ölü balıklar

"KORKTUK" Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık ve bir de karabatak kuşu... - HABERLER

DHA

İstanbul’a su taşıyan en önemli barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı’na balık tutmak için giden vatandaşlar, onlarca ölü balık ile karşılaştı.

Çok sayıda ölü balığın suyun yüzüne çıktığını ve çevrede de ölmüş karabatak kuşlarının olduğunu gören vatandaşlar, balık tutmadan evlerine döndü.

Balıkların ve kuşların neden öldüğüyse, henüz bilinmiyor. Balıkları kaçak avlanan kişilerin de bırakarak uzaklaşmış olabileceği belirtilirken çocukluğundan beri Alibeyköy Barajı’na geldiğini belirten Mustafa Erutku, ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını ifade etti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIK, KORKTUK BİRAZ!"

Erutku, “Arkadaşımla dün sabah saatlerinde 8 gibi balık tutmak için buraya geldik. Önce az ileride bir yere gittik. Sonra buraya geldiğimizde ölü balıklarla ve kuşlarla karşılaştık. Açıkçası balık tutma istediğimiz kaçtı. Korktuk biraz.

Bu mahallede oturuyoruz, genellikle geldiğimiz yer. Daha önce hiç karşılaşmadık burada böyle bir şeyle. O yüzden bazı yerlere haber verdik. Dün daha çoktu. Bugün geldiğimizde daha az, birisi aldı büyük ihtimalle. Suyun dibini tam göremediğimiz için bilmiyorum ne kadar vardır.

Neyden kaynaklanıyor bilmiyorum suda zehir olabilir, fabrika atığı olabilir… Arkada yüzen karabatak kuşlarını da ölü halde gördük" diye konuştu.