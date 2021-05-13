"Oruçluyum benimle tartışmayın" dedi! Sonrası dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Canbay (26),iftar saatine yakın, aralarında husumet bulunan 5 kişiyle mahalle arasında tartışmaya başladı.

"ORUÇLUYUM" DEDİ SALDIRDILAR

İHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında, "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen gencin uyarısına rağmen saldırdılar. Olayı gören mahalle sakinleri kavgayı ayırarak saldırganları olay yerinden uzaklaştırdılar.

GERİ GELİP TEKRAR DARP ETTİLER

Kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan 5 saldırgandan 3’ü tekrar Canbay’ın evinin önüne gelerek sopalarla saldırdı. Bu esnada kim tarafından ateş edildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun talihsiz gencin kalbine isabet etti.

VURULDU HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan Canbay ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Canbay hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Canbay’ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis, son kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.