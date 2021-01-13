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HaberlerGündemEgeKIYAMET KOPTU! Son dakika: Sel vurdu, İzmir'in altı üstüne geldi
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İzmir'i sel vurdu! Evler, dükkanlar ve araçlarda hasar var

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde bazı evleri ve caddeleri su basarken, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi

KIYAMET KOPTU! Son dakika: Sel vurdu, İzmir'in altı üstüne geldi
İzmir'i sel vurdu! Evler, dükkanlar ve araçlarda hasar var
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İzmir'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan selin en çok zarar verdiği Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kentte, gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kalan araçlar çekicilerle kaldırılıyor. Selde kalan dükkanlar, arabalar ve evlerde hasar tespiti devam ediyor.

ARACINI 1 HAFTA ÖNCE ALMIŞTI

Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde sele aracında yakalanan ve bu anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşan Murat Topçu (48),ilk kez böylesi bir olaya tanık olduğunu dile getirdi.

Daha olumsuz bir durumla karşılaşmadığı için şükrettiğini ifade eden Topçu, "Aracım yaklaşık 100 metre sürüklendi. Yumrukla ve tekmeyle aracımın kapısını açamadım. Sonra arka camı kırıp araçtan çıktım. Başka bir aracın üzerinde 45 dakika mahsur kaldım. Hiçbir yerden yardım gelmedi. Komşularımın yardımıyla aracın üzerinden kurtulmayı başardım. Verilmiş sadakamız varmış. Canımıza gelmesin. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.

Murat Topçu, çok mağdur insan olduğunu söyleyerek, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Topçu, Arabayı alalı 1 hafta oldu, keyfini süremedik. Aracımız pert durumda. Beyni büyük bir ihtimalle zarar gördü. Yaşadığım o 30 saniye ölümle yaşam arasında ibretlik bir olaydır. Allah kimseye o anı yaşatmasın. O esnada annemi düşündüm. O suların şiddeti ve ağırlığı kapıyı açtırmama müsaade etmedi. Bağırıyorum ama kimse yardıma gelecek durumda değil. Cama vurmaktan elim büyük bir ihtimalle çatladı. Her tarafım kesik durumda. Belki 10 saniye saha çıkmasaydım boğulabilirdim" ifadelerini kullandı.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Otomobili zarar gören ilçe sakinlerinden Taner Karadeniz, "Aracımın bulunduğu sokakta 7 araba birbirine girdi. Son 5-6 senedir oluyor bu olay yaşanıyor. Altyapı çalışması lazım." ifadelerini kulandı. Ufuk Turhan ise sel sularının aracın içine girdiğini belirterek, "Çekici bekliyoruz. Aracımızı servise götüreceğiz. İşimize bile gidemedik.” değerlendirmesinde bulundu.

Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere merkez ilçelerde hayatı olumsuz etkilemişti. Meteoroloji "kuvvetli yağış"ın etkili olduğunu ve yer yer metrekareye 77,9 kilogram yağış düştüğünü bildirmişti.

MOTORLU KURYE SELE KAPILDI

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Buca ilçesinde sele kapılan motorlu kuryenin kurtulma çabaları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, araçlar sele kapıldı. Özellikle kısıtlamadan muaf olduğu için dışarıda olan vatandaşlar da sele kapılmamak için uzun uğraşlar verdi. Buca ilçesinde motorlu kurye Özgür Seven, motoruyla selde sürüklendi. Hem kendi canını hem de motorunu kurtarmaya çalışan Seven, güçlükle kendini korumaya çalıştı. Motoruyla birlikte düşen Seven, ayağa kalkıp bu kez de motorunu selden kurtarmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Öte yandan başka bir motorlu kurye de kısıtlama saatlerinde yağmura yakalandı. Kurye, ıslanan botlarını sıkarak yağmurda ne kadar ıslandığını kamera ile kayda aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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