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HaberlerGündem3. SayfaVAHŞET! Son dakika: Kardeşini kolonya döküp yaktı
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Oyun oynadığı kardeşini kolonya döküp yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kardeşin oyunu korkunç bitti. İddiaya göre, 12 yaşındaki Vedat K.'nın, üzerine kolonya döküp yaktığı kız kardeşi Elif K. (9) ağır yaralandı. Vücudunda 2'inci derece yanık oluşan küçük çocuk, hastanede tedavi altına alındı

VAHŞET! Son dakika: Kardeşini kolonya döküp yaktı
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağabeyi Vedat K.'nın (12) üzerine oyun oynarken kolonya döküp yaktığı kız kardeşi Elif K. (9) ağır yaralandı.

Dün akşam 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi, Karanfil Sokak'ta Elif K., adlı kız çocuğunun üzerine ağabeyi Vedat K. oyun maksatlı bir şişe kolonyayı döktü. Ardından da çakmağı çaktı. Küçük kızın, elbiselerinin alev alması üzerine çocuklar çığlık attı.

Sesi duyan aile su ile alevleri söndürmesinin ardından Elif K. özel araç ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2. derece yanıklar oluşan Elif K., 112 Acil Servis Ambulansı ile Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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