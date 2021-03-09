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HaberlerYaşamKORKUNÇ! Son dakika: NASA, Dünya'da yaşamın ne zaman son bulacağını açıkladı
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NASA: Dünya'da yaşam 1 milyar yıl sonra son bulacak

NASA'da bir ekip, dünyada yaşamın ne zaman sona ereceğini açıkladı. Hazırlanan modelleme 400 bin defa denenirken, yaşamın son bulacağı tarih 1 milyar 2021 yılı olarak açıklandı

KORKUNÇ! Son dakika: NASA, Dünya'da yaşamın ne zaman son bulacağını açıkladı
Dünyada yaşam ne zaman bitecek! NASA'dan açıklama
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DHA

Milyarlarca insanın merak ettiği "Dünya'da yaşam ne zaman son bulacak?" sorusuna NASA'dan yanıt geldi. NASA'da araştırma yapan bir ekip artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

Dünyada yaşamın ne zaman sonlanacağına ilişkin merak edilen soruya yanıt geldi. NASA bilim insanlarından oluşan bir ekip modelleme tekniğiyle yaptıkları çalışma sonucunda, Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

Ekip, modellemeyi tam olarak 400 bin defa çalıştırdıklarını ve Güneş'in zaman içinde Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşam için uygun olmayacağını tespit etti.

NASA ekibi çalışmalarından elde ettikleri verilerle hazırladıkları makalede, Güneş ışınları sebebiyle takvim 1.000.002,021'i gösterdiğinde Dünya´daki oksijen miktarının canlılar için yaşanamayacak seviyede olacağını ileri sürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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